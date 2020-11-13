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ПОЛИТИКА

В Фастове члены комиссии подтвердили правоохранителям, что их подписи под протоколом выборов в облсовет подделали – "Наш край"

Партия "Наш край" обратилась в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации избирательных документов и итогов голосования Фастовской городской ТИК.

Результаты выборов должны были установить до 6 ноября
Результаты выборов должны были установить до 6 ноября
Фото: depositphotos.com

Члены Фастовской городской территориальной избирательной комиссии подтвердили правоохранителям, что их подписи в протоколах об итогах голосования, переданные в Киевскую областную ТИК, сфальсифицированы. Об этом сообщает Киевская областная организация партии "Наш край" на своей странице в Facebook.

Партия обратилась в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации избирательных документов и итогов голосования Фастовской городской ТИК.

"Во время заседания Фастовской городской ТИК правоохранителями были опрошены члены комиссии. Некоторые из них подтвердили тот факт, что их подписи в протоколах об итогах голосования, которые переданы Фастовской городской ТИК в Киевскую областную ТИК, сфальсифицированы. И теперь главе Фастовской ТИК от "Оппозиционной платформы – За жизнь" придется дать объяснения относительно фальсификации и грубых нарушений при подсчете голосов, а также о том, каким образом на протоколе об итогах голосования стоит подпись секретаря комиссии, которая в это время находилась за границей", – отмечается в сообщении.

"Наш край" подчеркивает, что согласно уточненным протоколом Фастовской городской ТИК об итогах голосования в Киевский областной совет, у партии исчезло 320 голосов. В то же время у парламентских партий количество голосов увеличилось, а около тысячи бюллетеней признаны недействительными.

"Показатели после "уточнения": Батькивщина – плюс 1261; Европейская Солидарность – плюс 216; За майбутнє – плюс 564; расхождение в голосах в партии ОПЗЖ составляет 2417", – отмечают в "Нашем крае".

Также в сообщении обращается внимание на то, что "уточненные" протоколы сделаны "одной рукой – как под копирку".

"Очевидно, это стало результатом "круговой поруки" и "договорняков" между членами комиссии в пользу некоторых партий. "Наш край" – за честные выборы и законное установление результатов голосования. Мы защищаем каждый голос, отданный за нашу политическую силу, и никогда не предадим своих избирателей", – резюмируют в партии "Наш край".

https://www.facebook.com/nashkray.kyivschyna/videos/381647073180394/

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Киевская область, фальсификации, правоохранители, местные выборы, голосование, Наш край, Фастов, ОПЗЖ
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