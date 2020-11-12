ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ЦИК должна самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах, в частности в Киевский и Одесский облсоветы – КИУ

На фоне информационного шума теряются действительно важные решения в тех общинах, где на выборах были реальные, а не выдуманные политтехнологами проблемы, заявил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рыбалок: Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах
Рыбалок: Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах
Фото: Денис Рибачок / Facebook

Комитет избирателей Украины считает, что Центральная избирательная комиссия должна вмешаться и самостоятельно установить результаты в проблемных общинах, в частности на выборах в Киевский и Одесский областные советы. Об этом заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок во время пресс-конференции, которую транслировал КВУ на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на фоне информационного шума теряются действительно важные решения в тех общинах, где были реальные, а не а не выдуманные политтехнологами проблемы.

"По мнению Комитета избирателей, пока крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах. Есть часть 6 статьи 205 Избирательного кодекса, которая четко говорит, что в случае, если территориальная избирательная комиссия не установила в порядок и в сроки, предусмотренные Избирательным кодексом, результаты соответствующих местных выборов, то в такой ситуации результаты местных выборов может установить непосредственно ЦИК", – отметил Рыбачок.

По его словам, Одесская областная ТИК ночью 10 ноября отняла от результата партии "Наш край" 1000 голосов. Такая же история произошла в Фастове и Богуславе на выборах в Киевский областной совет.

"По результатам первичных исходных протоколов участковых избирательных комиссий в Фастове партия "Наш край" в областной совет набрала 380 голосов. И уже после так называемого уточнения это количество уменьшилось на 340 голосов, а количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, вообще выросло на одну тысячу. В то же время, количество голосов, которые набрала ОПЗЖ, с полутора тысяч вдруг выросло до 2,5 тысяч", – сообщил представитель КИУ.

В Богуславе партия "Наш край" сначала набрала 1150 голосов, а затем после уточнения фактически половину голосов потеряла – они были распределены между другими партиями, отметил аналитик КИУ. Также он упомянул об Обухове, где политическая партия "Голос" заявила о фальсификации избирательной документации.

"Первичный и уточняющий протоколы отличаются в части результатов за одну партию на 40 голосов. Речь идет о партии "За майбутнє", что дало им возможность получить один мандат. Соответственно, партия "Голос" этот один мандат потеряла. Есть заявление председателя УИК, который заявил, что уточняющий протокол – поддельный. Ситуацию в Обухове подтвердили представители сразу нескольких политических партий, – сообщил Рыбачок. – Мы считаем, что во всех этих историях надо очень серьезно разобраться для того, чтобы мы установили объективные причины, почему партии заявляют, что они теряют часть голосов в пользу других политических сил. Это вопрос доверия к результатам выборов".

https://www.facebook.com/cvu.ngo/videos/407783500389762/

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Согласно ст. 256 Избирательного кодекса, территориальные избирательные комиссии должны установить результаты местных выборов не позднее чем на 12-й день после дня голосования (в случае с последними местными выборами – не позднее 6 ноября). После установления результатов территориальные избирательные комиссии обязаны направить информацию об итогах голосования в Центральную избирательную комиссию, после чего их публикуют на сайте ЦИК, разъясняла комиссия.

Территориальные избиркомы установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и почти 99,51% результатов выборов сельских, поселковых и городских голов, сообщили накануне в Центральной избирательной комиссии Украины.

"До сих пор не установили результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового голов... ЦИК знает о сложностях установления результатов голосования отдельных ТИК и принимает все возможные меры в пределах своих полномочий, чтобы результаты местных выборов установили как можно скорее", – заявили в ЦИК.

Теги: ЦИК, Комитет избирателей Украины, фальсификации, местные выборы, Наш край, облсовет, Киевский облсовет, Одесский областной совет, партия Наши, Фастов, партия Голос, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS