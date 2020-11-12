ЦИК должна самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах, в частности в Киевский и Одесский облсоветы – КИУ

На фоне информационного шума теряются действительно важные решения в тех общинах, где на выборах были реальные, а не выдуманные политтехнологами проблемы, заявил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Рыбалок: Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах Фото: Денис Рибачок / Facebook

Комитет избирателей Украины считает, что Центральная избирательная комиссия должна вмешаться и самостоятельно установить результаты в проблемных общинах, в частности на выборах в Киевский и Одесский областные советы. Об этом заявил аналитик КИУ Денис Рыбачок во время пресс-конференции, которую транслировал КВУ на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на фоне информационного шума теряются действительно важные решения в тех общинах, где были реальные, а не а не выдуманные политтехнологами проблемы.

"По мнению Комитета избирателей, пока крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных общинах. Есть часть 6 статьи 205 Избирательного кодекса, которая четко говорит, что в случае, если территориальная избирательная комиссия не установила в порядок и в сроки, предусмотренные Избирательным кодексом, результаты соответствующих местных выборов, то в такой ситуации результаты местных выборов может установить непосредственно ЦИК", – отметил Рыбачок.

По его словам, Одесская областная ТИК ночью 10 ноября отняла от результата партии "Наш край" 1000 голосов. Такая же история произошла в Фастове и Богуславе на выборах в Киевский областной совет.

"По результатам первичных исходных протоколов участковых избирательных комиссий в Фастове партия "Наш край" в областной совет набрала 380 голосов. И уже после так называемого уточнения это количество уменьшилось на 340 голосов, а количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными, вообще выросло на одну тысячу. В то же время, количество голосов, которые набрала ОПЗЖ, с полутора тысяч вдруг выросло до 2,5 тысяч", – сообщил представитель КИУ.

В Богуславе партия "Наш край" сначала набрала 1150 голосов, а затем после уточнения фактически половину голосов потеряла – они были распределены между другими партиями, отметил аналитик КИУ. Также он упомянул об Обухове, где политическая партия "Голос" заявила о фальсификации избирательной документации.

"Первичный и уточняющий протоколы отличаются в части результатов за одну партию на 40 голосов. Речь идет о партии "За майбутнє", что дало им возможность получить один мандат. Соответственно, партия "Голос" этот один мандат потеряла. Есть заявление председателя УИК, который заявил, что уточняющий протокол – поддельный. Ситуацию в Обухове подтвердили представители сразу нескольких политических партий, – сообщил Рыбачок. – Мы считаем, что во всех этих историях надо очень серьезно разобраться для того, чтобы мы установили объективные причины, почему партии заявляют, что они теряют часть голосов в пользу других политических сил. Это вопрос доверия к результатам выборов".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Согласно ст. 256 Избирательного кодекса, территориальные избирательные комиссии должны установить результаты местных выборов не позднее чем на 12-й день после дня голосования (в случае с последними местными выборами – не позднее 6 ноября). После установления результатов территориальные избирательные комиссии обязаны направить информацию об итогах голосования в Центральную избирательную комиссию, после чего их публикуют на сайте ЦИК, разъясняла комиссия.

Территориальные избиркомы установили результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и почти 99,51% результатов выборов сельских, поселковых и городских голов, сообщили накануне в Центральной избирательной комиссии Украины.

"До сих пор не установили результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового голов... ЦИК знает о сложностях установления результатов голосования отдельных ТИК и принимает все возможные меры в пределах своих полномочий, чтобы результаты местных выборов установили как можно скорее", – заявили в ЦИК.