Затягивание подсчета голосов на местных выборах имеет признаки политтехнологии – КИУ

Комитет избирателей Украины выразил обеспокоенность затягиванием процесса установления результатов местных выборов в ряде общин. Основная причина затягивания – массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованиями об обжаловании результатов выборов, заявили в КИУ.

Комитет избирателей Украины заявил о затягивании подведения итогов местных выборов в ряде общин. Об этом пресс-служба КИУ пишет 10 ноября в Facebook.

Основная причина затягивания – массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованиями об обжаловании результатов выборов.

"Проблемным является установление результатов выборов в таких городах: Львов, Черновцы, Тернополь, Бровары. Также затянулся процесс установления результатов выборов в Киевском, Волынском, Херсонском, Одесском областных советах. Судебные обжалования имели место по установлению результатов выборов Каролино-Бугазской ОТГ Одесской области", – отмечено в сообщении.

Требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не всегда являются обоснованными и базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования, подчеркнули в КИУ.

Несмотря на обвинения в массовых фальсификациях, наблюдатели комитета избирателей не зафиксировали серьезных проблем при организации выборов во Львове.

"По оценке КИУ, затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологии и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов. КИУ призывает политические партии и кандидатов ответственно относиться к подаче исковых заявлений и не злоупотреблять правом на судебное обжалование, искусственно затягивая установление результатов выборов", – заявили в Комитете избирателей.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.