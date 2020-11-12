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Политолог Таран: Разрушаются "сетки" ОПЗЖ. Люди массово обращаются в правоохранительные органы, предпочитая тысяче гривен свободу

Избиратели, которые пожаловались правоохранителям на подкуп перед вторым туром выборов мэра Одессы, выбрали свободу вместо денег, считает политолог Виктор Таран.

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Виктор Таран: Это, пожалуй, главное, что стоит знать о выборах в Одессе и желании пророссийских политиков прийти к власти
Виктор Таран: Это, пожалуй, главное, что стоит знать о выборах в Одессе и желании пророссийских политиков прийти к власти
Фото: Viktor Taran / Facebook

Дистанцироваться от скандала, связанного с обысками СБУ в офисе бывшего нардепа Дмитрия Голубова, кандидату в мэры Одессы, нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николаю Скорику не удастся, убежден политолог Виктор Таран. Об этом он написал 12 ноября на свое странице в Facebook.

"Скорик в Одессе, кажется, все... Вчера СБУ накрыла офис Дмитрия Голубова и изъяла поддельные бюллетени в пользу Николая Скорика – кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ. В сухом остатке имеем следующее. Фигурантам, в том числе Голубову, светят уголовные дела за фальсификацию. Скорику придется бросить все силы на то, чтобы отмазаться от скандала. А это практически невозможно, учитывая прямую взаимосвязь. Тут уж не до выборов", – заявил Таран.

Политолог считает, что избиратели, которые пожаловались на подкуп, выбрали свободу вместо денег.

"Разрушаются "сетки" ОПЗЖ. Люди массово обращаются в правоохранительные органы, предпочитая тысяче гривен свободу. Сколько таких пачек бюллетеней в разбросанных по городу офисах ОПЗЖ – неизвестно. Но это, пожалуй, главное, что стоит знать о выборах в Одессе и желании пророссийских политиков прийти к власти", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10157979267116859

СБУ накануне сообщила, что обнаружила поддельную избирательную документацию, которую планировали использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов мэра Одессы.

Оперативники провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности. Фото бюллетеней опубликовало издание "Думская", на них видно, что там уже стоят галочки за Скорика. Сами бюллетени белого цвета, при том, что во втором туре они должны быть розовыми.

В СБУ не назвали имени политика, в чьем офисе проводили обыск, но "Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте заявила, что речь идет о Голубове, который баллотировался в мэры как самовыдвиженец. Он не прошел во второй тур выборов, но поддержал Скорика, который будет бороться за кресло мэра с нынешним главой города Геннадием Трухановым. В ОПЗЖ обыск у Голубова назвали местью за поддержку Скорика.

Второй тур мэрских выборов в Одессе назначен на это воскресенье, 15 ноября.

Теги: СБУ, Одесса, Николай Скорик, фальсификации, местные выборы, Дмитрий Голубов, Виктор Таран, ОПЗЖ
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