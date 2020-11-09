Скорик: Необходимо установить доплаты медикам Одессы из городского бюджета и найти ресурсы для строительства двух новых городских больниц

Из 11 миллиардов гривен одесского бюджета можно найти дополнительные деньги на медицину, считает кандидат на пост Одесского городского головы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик.

Николай Скорик: Убежден, что на городском уровне можно было сделать больше, чтобы сохранить систему здравоохранения, но этого не произошло Фото: zagittya.com.ua

В Одессе ничего не сделано, чтобы расширить сеть больниц и сделать медицину доступной, заявил кандидат на пост Одесского городского головы от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп Николай Скорик во время посещения Одесской областной клинической больницы – главного медучреждения региона, принимающего на лечение больных коронавирусом со всей области. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ 9 ноября.

"Наша программа состоит в том, чтобы вернуть справедливость в медицину. Это будет одно из ключевых заданий мэрии и горсовета после нашей победы – чтобы одесситы имели право гарантировано получать бесплатную медицинскую помощь, могли покупать лекарства по нормальным ценам, чтобы врачи получали достойную заработную плату", – сказал Скорик.

Он считает, что пятый президент Петр Порошенко и работавшая при нем и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун привели медицину в Украине к катастрофе.

"Реформа Порошенко-Супрун медицину уничтожила. Убежден, что на городском уровне можно было сделать больше, чтобы сохранить систему здравоохранения, но этого не произошло. Сейчас из-за эпидемии большинство медучреждений закрыто для больных с другими болезнями. Ничего не сделано за последнее время, чтобы расширить сеть больниц и сделать доступ к медуслугам свободным и справедливым для граждан", – сказал Скорик.

Политик убежден, что в Одессе можно на региональном уровне улучшить ситуацию.

"Необходимо установить доплаты медикам из городского бюджета. Провести ремонт существующих и предусмотреть ресурсы для строительства двух новых городских больниц. Закупить в больницы новое оборудование, обеспечить всем необходимым для проведения анализов и тестов пациентов. Из 11 миллиардов гривен одесского бюджета можно найти средства на это. Если старая городская власть этого не сделала, то все сказанное сделаем мы. Наша фракция в парламенте будет делать все, чтобы государство помогло с финансированием этих расходов в Одессе. Но прежде всего решение проблем медицины – это задача городской власти", – заявил нардеп.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В Одессе во второй тур выборов мэра вышли Скорик и действующий городской голова Геннадий Труханов. Голосование назначено на 15 ноября.