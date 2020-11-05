Журналист заявил, что Скорик и ОПЗЖ не могут считаться полноценной оппозицией

По мнению журналиста Юрия Ткачева, голосовать во втором туре выборов мэра Одессы за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика – "не зашквар, но идея так себе".

Ткачев: Я не люблю ОПЗЖ за то, что они за последние годы для меня лично стали синонимом слова "договорняк" Скриншот: Dumskaya TV / YouTube

Кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик, как и политсила в целом, не может считаться полноценной оппозицией к действующей власти, поскольку склонна заключать договоренности. Такое мнение в колонке на "Корреспонденте" 5 ноября выразил журналист Юрий Ткачев.

По словам журналиста, в Одессе есть "тема" – голосовать за Скорика как представителя ОПЗЖ.

"Я писал, что за Скорика голосовать можно. В смысле, это не зашквар. В смысле, не как за [кандидата от "Слуги народа" Олега] Филимонова или [кандидата от "Европейской солидарности" Петра] Обухова. Но видеть в нем в частности и в ОПЗЖ вообще идеологическую оппозицию чему-то – это, простите, перебор. Я пристрастен, ибо не люблю ОПЗЖ. Но не люблю я их за то, что они за последние годы для меня лично стали синонимом слова "договорняк". Начиная от знаменитой встречи Левочкина, Фирташа, Порошенко и Кличко в Вене в мае 2014 года, где они делили страну; из-за голосования в Раде за судебную реформу, Конституционный Суд и много чего еще синхронно с БПП, когда Порошенко не хватало голосов; и до локальных феноменов вроде союза ОПЗЖ с БПП в Одесском облсовете", – написал Ткачев.

По словам журналиста, нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов по-другому решает "стремные вопросы".

"Собственно, те, кто упрекает Труханова в идеологическом соглашательстве (а это в том числе и я), должны понимать: Труханов стремные вопросы просто обходит. В ОПЗЖ же их поднимают на щит, чтобы потом слить в угоду договорнякам. Вот прям не уверен, что второе лучше первого. Что же касается самого Скорика... Нет, ну если вас впечатляют его способности как администратора, лидерские качества, профессионализм команды и вообще, то да, в целом можете голосовать. Зашквара в этом, повторюсь, нет. Но по-моему, идея так себе. На любителя", – заявил он.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

По данным экзит-полла, проведенного студией Савика Шустера и каналом "Украина 24", во второй тур выборов мэра Одессы могут выйти Труханов и Скорик. Официально результаты выборов пока не объявляли.