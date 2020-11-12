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В Черновцах второй тур выборов мэра пройдет 29 ноября

Больше всего голосов в первом туре выборов мэра Черновцов набрали кандидат на должность городского головы от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук и представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин.

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Первый тур местных выборов прошел в Украине 25 октября
Первый тур местных выборов прошел в Украине 25 октября
Фото: depositphotos.com

В Черновцах 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Facebook.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1252706555111759

Как пишет УНИАН, больше всего голосов в первом туре выборов набрали кандидат на должность городского головы от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук (15 317 голосов, 27,23%) и представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (11 988 голосов, 21,31%).

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Украина, выборы, ЦИК, Черновцы, местные выборы
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