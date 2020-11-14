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Суд отменил результаты выборов в городской совет Харькова

Кандидат в депутаты городского совета Харькова от "Слуги народа" Алексей Вац подал иск об отмене результатов выборов и признании их недействительными. Суд частично поддержал иск, отменив протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии, но отказался обязывать ТИК признавать выборы не состоявшимися и назначить повторные.

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Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Фото: depositphotos.com

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов в городской совет. Об этом 14 ноября сообщает "Украинская правда", в распоряжении которой есть решение суда.

Как отмечают журналисты, соответствующий иск подал кандидат в депутаты городского совета от "Слуги народа" Алексей Вац. Он просил признать противоправным и отменить протокол Харьковской городской ТИК и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

Кандидат обосновывал это тем, что ТИК приняла более 100 протоколов от участковых комиссий, которые были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и прочее. Из-за этого их отправляли на доработку.

Однако окружной суд отказал в удовлетворении иска. После чего Вац подал апелляцию, утверждая, что суд принял решение на основании ненадлежащих и недостоверных доказательств, которые предоставили в ТИК.

Предоставляя оценку действиям ТИК, апелляционный суд вспомнил об уже принятом решении о пересчете голосов на отдельных участках по иску партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В итоге суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу частично, отменив предыдущее решение окружного суда.

Таким образом, второй апелляционный суд отменил только протокол, но отказался обязывать территориальную комиссию признавать выборы не состоявшимися и назначить повторные. В то же время суд решил, что ТИК должна "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Скриншот: pravda.com.ua
Скриншот: pravda.com.ua

Результаты выборов в Харьковский горсовет стали известны в начале ноября, пятипроцентный барьер прошли пять политсил: "Блок Кернеса – Успешный Харьков", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Блок Светличной "Вместе", "Европейская солидарность".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Харьков, выборы, местные выборы, Харьковский горсовет, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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