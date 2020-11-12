Харьковскую ОГА может возглавить первый заместитель Кернеса – СМИ

Источники "Украинской правды" в Кабинете Министров Украины, Офисе президента и политических кругах Харькова сообщили, что первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может занять кресло главы Харьковской ОГА. Эта должность станет для него площадкой для последующего избрания мэром Харькова.

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую облгосадминистрацию. Об этом "Украинской правде" сообщили несколько источников в Кабинете Министров Украины, Офисе президента и политических кругах Харькова.

Как утверждают собеседники УП, назначение заместителя Кернеса главой Харьковской ОГА лоббирует глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Терехов работал с [Арсеном] Аваковым, когда тот был губернатором, но потом переметнулся к Кернесу, когда у Арсена начались проблемы", – цитирует издание одного из влиятельных харьковских политиков.

По данным "Украинской правды", несмотря на переход в другой политический лагерь, Терехов сохранил дружеские и деловые отношения с одним из ближайших к Авакову бизнесменов Игорем Котвицким.

"После того, как Кернеса вывезли в Германию, Котвицкий включился с Аваковым в работу. Все понимают, что Кернес сильно сдал позиции. Выборы он выиграл, но быть мэром вряд ли сможет. И Терехов, и другие группы в "Блоке Кернеса" начали искать варианты. В это время Котвицкий смог через Терехова провести в списки Кернеса нескольких своих людей. Часть вербуют уже после выборов", – рассказал источник издания, знакомый с ходом событий в Харькове.

Действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер вряд ли сохранит свое место. Источник издания в правительстве говорит, что увольнение Кучера – вопрос нескольких дней.

"Но это решенный вопрос", – подчеркнул собеседник.

Такая должность должна стать для Терехова площадкой для избрания мэром Харькова на досрочных выборах, если Кернес не сможет исполнять обязанности городского головы.

"10 лет назад он [Терехов] был у Авакова замом. Реальный прагматик. А главное – есть вариант выйти Харькову из "Гепиной парадигмы" (имеется в виду смена городского головы. – "ГОРДОН"). Если так, то Аваков будет помогать Терехову", – объяснил источник из окружения главы МВД.

Источник "Украинской правды" на Банковой, знакомый с региональной политикой Офиса президента Украины, подтвердил, что кандидатуру Терехова рассматривают на пост главы Харьковской ОГА.

"По Харькову есть несколько вариантов. И Терехов – один из них", – заявил собеседник в ОПУ.

Опрошенные журналистами издания представители харьковских политических кругов положительно оценили возможность "разбить монополию Кернеса".

"В харьковской "Слуге народа" у Авакова больше влияния, чем у Зе [Владимира Зеленского]. Если Аваков договорится еще с "Блоком Кернеса", плюс с "Блоком [экс-главы Харьковской ОГА Юлии] Светличной" через [бывшего главу Харьковской ОГА, экс-главу Администрации Президента] Игоря Райнина, с которым у них очень тесные отношения, то может вырисоваться новая монополия вместо Гепиной", – выразил опасения один из влиятельных собеседников в харьковских политических кругах.

Однако на пути назначения Терехова могут встать харьковские мажоритарщики от "Слуги народа", для которых он чужой.

Финансирование и распределение денег на социальные объекты в округах во многом зависят именно от работы губернатора, подчеркнуло издание.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

9 ноября в полиции сообщили, что по заявлению руководителя общественной организации открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. В тот же день производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.