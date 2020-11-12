ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Харьковскую ОГА может возглавить первый заместитель Кернеса – СМИ

Источники "Украинской правды" в Кабинете Министров Украины, Офисе президента и политических кругах Харькова сообщили, что первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может занять кресло главы Харьковской ОГА. Эта должность станет для него площадкой для последующего избрания мэром Харькова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Терехова рассматривают на пост главы Харьковской ОГА в Офисе президента, говорят источники "Украинской правды"
Терехова рассматривают на пост главы Харьковской ОГА в Офисе президента, говорят источники "Украинской правды"
Фото: Игорь Терехов / Facebook

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую облгосадминистрацию. Об этом "Украинской правде" сообщили несколько источников в Кабинете Министров Украины, Офисе президента и политических кругах Харькова.

Как утверждают собеседники УП, назначение заместителя Кернеса главой Харьковской ОГА лоббирует глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Терехов работал с [Арсеном] Аваковым, когда тот был губернатором, но потом переметнулся к Кернесу, когда у Арсена начались проблемы", – цитирует издание одного из влиятельных харьковских политиков.

По данным "Украинской правды", несмотря на переход в другой политический лагерь, Терехов сохранил дружеские и деловые отношения с одним из ближайших к Авакову бизнесменов Игорем Котвицким.

"После того, как Кернеса вывезли в Германию, Котвицкий включился с Аваковым в работу. Все понимают, что Кернес сильно сдал позиции. Выборы он выиграл, но быть мэром вряд ли сможет. И Терехов, и другие группы в "Блоке Кернеса" начали искать варианты. В это время Котвицкий смог через Терехова провести в списки Кернеса нескольких своих людей. Часть вербуют уже после выборов", – рассказал источник издания, знакомый с ходом событий в Харькове.

Действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер вряд ли сохранит свое место. Источник издания в правительстве говорит, что увольнение Кучера – вопрос нескольких дней.

"Но это решенный вопрос", – подчеркнул собеседник.

Такая должность должна стать для Терехова площадкой для избрания мэром Харькова на досрочных выборах, если Кернес не сможет исполнять обязанности городского головы.

"10 лет назад он [Терехов] был у Авакова замом. Реальный прагматик. А главное – есть вариант выйти Харькову из "Гепиной парадигмы" (имеется в виду смена городского головы. – "ГОРДОН"). Если так, то Аваков будет помогать Терехову", – объяснил источник из окружения главы МВД.

Источник "Украинской правды" на Банковой, знакомый с региональной политикой Офиса президента Украины, подтвердил, что кандидатуру Терехова рассматривают на пост главы Харьковской ОГА.

"По Харькову есть несколько вариантов. И Терехов – один из них", – заявил собеседник в ОПУ.

Опрошенные журналистами издания представители харьковских политических кругов положительно оценили возможность "разбить монополию Кернеса".

"В харьковской "Слуге народа" у Авакова больше влияния, чем у Зе [Владимира Зеленского]. Если Аваков договорится еще с "Блоком Кернеса", плюс с "Блоком [экс-главы Харьковской ОГА Юлии] Светличной" через [бывшего главу Харьковской ОГА, экс-главу Администрации Президента] Игоря Райнина, с которым у них очень тесные отношения, то может вырисоваться новая монополия вместо Гепиной", – выразил опасения один из влиятельных собеседников в харьковских политических кругах.

Однако на пути назначения Терехова могут встать харьковские мажоритарщики от "Слуги народа", для которых он чужой.

Финансирование и распределение денег на социальные объекты в округах во многом зависят именно от работы губернатора, подчеркнуло издание.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

9 ноября в полиции сообщили, что по заявлению руководителя общественной организации открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. В тот же день производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Теги: МВД, Харьков, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Игорь Терехов, местные выборы, голосование, облгосадминистрация, Павел Фукс, Алексей Кучер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"
  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"
Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей
Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS