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ПОЛИТИКА

Полиция закрыла уголовное производство о пропаже Кернеса

9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции Харькова открыл уголовное производство по факту исчезновения городского головы Геннадия Кернеса. В тот же день производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

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Кернес не появлялся на публике с 23 августа
Кернес не появлялся на публике с 23 августа
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Полиция Харькова закрыла уголовное производство о пропаже мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом "Украинской правде" сообщил замдиректора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

Сообщение об открытии уголовного производства появилось на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области 9 ноября. Вскоре после этого релиз сняли, сейчас сайт недоступен.

Тракало пояснил, что новость деактивировали как неактуальную и некорректную.

"Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий Уголовный процессуальный кодекс. И закрыла его – за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно", – сказал он.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни харьковского градоначальника.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании. 8 ноября Кернеса зарегистрировали мэром, заявление он подал в электронном виде.

Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета, уверял его первый заместитель Игорь Терехов в начале ноября.

Теги: МВД, Харьков, Геннадий Кернес, горсовет, лечение, расследование, Ярослав Тракало, уголовное производство, Нацполиция, Уголовный процессуальный кодекс, исчезновение, коронавирус, мэр
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