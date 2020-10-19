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Кучер: Аваков достаточно важный министр

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что имеет возможность посоветоваться с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, и "иногда" делает это.

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Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Фото: МВС України / Facebook

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что у него рабочие отношения с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. 

"Отношения рабочие. Многие утверждают, что я являюсь человеком Авакова. Но я не могу так сказать. На самом деле я считаю, что Арсен Борисович достаточно важный министр. Я имею возможность ему позвонить, посоветоваться, что иногда делаю", – заявил он, реагируя на реплику о том, что был адвокатом сына Авакова по "делу о рюкзаках"

Кучер отметил, что с Авковым, который был главой Харьковской ОГА в 2005–2010 годах, советуется по делам области. 

"Иногда по процессам, которые у нас происходят... Вы же видите, какие ситуации и события в последнее время в Харьковской области. И как губернатор я могу посоветоваться с предыдущим губернатором и все-таки как с министром, который отвечает за ряд вопросов, в том числе связанных с ГСЧС, например. Ну и в целом он держит руку на пульсе по харьковскому региону, очевидно, потому, что он большой жизненный путь прошел именно в Харькове и области", – сказал он, назвав Авакова "мудрым человеком", который дает "жизненные советы". 

Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте. Читайте полную версию интервью

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В подчинении Авакова находятся Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Государственная миграционная служба Украины.

ВИДЕО
Видео: Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: МВД, Харьков, Арсен Аваков, Харьковская ОГА, облгосадминистрация, Алексей Кучер
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