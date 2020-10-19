Качура назвал условия отставки Авакова

Заменить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова должна достойная кандидатура, которая точно сможет управлять ведомством, считает народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура в интервью "Радіо Свобода" рассказал, при каких условиях нынешнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова могут отправить в отставку.

"Я считаю, что Аваков находится на своем месте. Я готов проголосовать за смену министра Авакова на любого другого возможного кандидата, если будет соответствующая позиция президента Украины. То есть я в первую очередь я буду опираться на это. Во-вторых, надо, чтобы у нас была достойная кандидатура, которая сможет точно управлять МВД. Однозначно, есть претензии, но надо кандидатуру для того, чтобы изменить министра. Нельзя просто менять ни на кого", – полагает нардеп.

Качура утверждает, что спрашивал у депутатов, кем они хотят заменить Авакова. Но ответа от них не получил.

"Я говорю, хорошо, готов подписать и проголосовать, если вы найдете кандидата, который сможет его [Авакова] заменить. Вот такой ответ", – резюмировал депутат.

Аваков возглавляет МВД Украины с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.