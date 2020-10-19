Качура назвал условия отставки Авакова

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура в интервью "Радіо Свобода" рассказал, при каких условиях нынешнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова могут отправить в отставку.
"Я считаю, что Аваков находится на своем месте. Я готов проголосовать за смену министра Авакова на любого другого возможного кандидата, если будет соответствующая позиция президента Украины. То есть я в первую очередь я буду опираться на это. Во-вторых, надо, чтобы у нас была достойная кандидатура, которая сможет точно управлять МВД. Однозначно, есть претензии, но надо кандидатуру для того, чтобы изменить министра. Нельзя просто менять ни на кого", – полагает нардеп.
Качура утверждает, что спрашивал у депутатов, кем они хотят заменить Авакова. Но ответа от них не получил.
"Я говорю, хорошо, готов подписать и проголосовать, если вы найдете кандидата, который сможет его [Авакова] заменить. Вот такой ответ", – резюмировал депутат.
Аваков возглавляет МВД Украины с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.
В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.