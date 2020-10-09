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Гончарук: Если бы я формировал правительство, Аваков не возглавлял бы МВД

По мнению экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука, президент Владимир Зеленский не хочет потерять такого сильного союзника, как министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Фото: МВС України / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Голосу Америки", которое вышло 7 октября, заявил, что если бы он вновь формировал правительство, Арсен Аваков не возглавил бы Министерство внутренних дел.

Гончарук считает, что президент Владимир Зеленский не хочет потерять такого сильного союзника, как Аваков.

"Арсен Борисович – это человек, который умеет строить коалиции. Он очень хорошо понимает, как балансировать интересы. И он безусловно является союзником для президента, сильным союзником. И в политическом плане, и в плане улицы, и в плане работы с силовиками, и в плане объяснения ситуации. Поэтому очевидно, что президент не хочет потерять такого сильного союзника", – сказал политик.

Экс-премьер заявил, что в некоторых вопросах реформирования МВД был прогресс, например, в работе пожарной службы или патрульной полиции.

"Но в целом работа полиции, конечно, не выдерживает никакой критики. Доверие к криминальной полиции очень низкое, и поэтому трудно говорить о том, что эта реформа является успешной. Я считаю, что эта реформа еще очень, очень, очень далека от идеала. Я точно недоволен тем, как сейчас работает криминальная полиция в Украине. А как следствие – к Арсену Борисовичу как к министру в этом плане точно есть вопросы", – сказал он.

На вопрос, должен ли Аваков покинуть свой пост, Гончарук ответил: "Если бы я формировал правительство, Арсен Борисович не возглавлял бы Министерство внутренних дел".

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова "мощным министром" и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Алексей Гончарук, Кабмин
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