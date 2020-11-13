ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Харькове пытались оспорить регистрацию Кернеса мэром

Харьковский окружной админсуд отказался отменять решение горизбиркома о регистрации Геннадия Кернеса мэром Харькова. Инициатором иска иска являются члены местной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь", сообщило ZN.UA.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года
61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Харьковский окружной административный суд отказался отменять решение городской избирательной комиссии, зарегистрировавшей Геннадия Кернеса мэром. Об этом 13 ноября сообщило Общественное.

Иск подавала кандидат на пост городского головы Харькова от партии "За майбутнє" Ирина Денисова. Ответчиком по делу была городская территориальная комиссия.

По информации ZN.UAреальными инициаторами иска являются члены местной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь".

На пост харьковского мэра баллотировалось 14 кандидатов. Денисова – предприниматель из торгового центра "Барабашово".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным теризбиркома, за него проголосовало 60,34% избирателей.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он баллотировался в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

7 ноября Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского голову Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, местные выборы, Оппозиционная платформа – За жизнь, суд, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS