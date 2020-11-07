Сын Кернеса стал депутатом Харьковского облсовета

Сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл избран депутатом Харьковского облсовета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

В Харьковский областной совет по результатам местных выборов, состоявшихся 25 октября, прошли пять партий. Об этом сообщает Общественное, ссылаясь на данные Харьковской областной территориальной избирательной комиссии.

В частности, "Блок Кернеса – Успешный Харьков" (34,53% голосов) в облсовете нового созыва получит 46 из 120 мандатов. Среди избранных депутатов – Кирилл Кернес, сын харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила 29 мест (за политическую силу проголосовали 21,33% избирателей).

Пропрезидентская партия "Слуга народа" и партия экс-председателя Харьковской облгосадминистрации, народного депутата Юлии Светличной "Блок Светличной "Вместе" получили по 17 мест (12,76% и 12,40% голосов соответственно).

За партию "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 8,05% избирателей, в новом облсовете у политической силы будет 11 депутатов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.