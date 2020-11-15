Наблюдатели сообщили о низкой явке во втором туре местных выборов в Украине

По информации гражданской сети "Опора", явка избирателей на 12.00 составила 8,6%. В первом туре местных выборов 25 октября явка в аналогичное время была 13,5%.

Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщили о низкой активности избирателей в первые часы голосования во втором туре местных выборов в Украине. Явка избирателей на 12.00 составила 8,6%.

Во время голосования в первом туре местных выборов 25 октября в аналогичное время явка была 13,5%, отмечают наблюдатели в Facebook.

В тоже время "Опора" не зафиксировала попыток вброса избирательных бюллетеней в урны для голосования. Наиболее частыми процедурными нарушениями, по оценкам "Опоры", были попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня или его заполнения не в кабинке для голосования.

"На 2,29% избирательных участков были установлены следующие факты. Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков", – сказано в другом сообщении сети в Facebook.

Существенные нарушения имели место на 0,76% избирательных участков, сказано на сайте "Опоры". По состоянию на 12.00 наблюдатели "Опоры" обнаружили около 60 нарушений избирательного законодательства.

Центральная избирательная комиссия сообщила в Facebook, что на 13.00 средняя явка на местных выборах составила почти 11%. Активнее всех голосовали в Украинке (15,38%) и в Херсоне (14,28%).

В Украине проходит сегодня второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1,582 млн избирателей. В 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.