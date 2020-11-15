Наблюдатели сообщили о низкой явке во втором туре местных выборов в Украине

Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщили о низкой активности избирателей в первые часы голосования во втором туре местных выборов в Украине. Явка избирателей на 12.00 составила 8,6%.
Во время голосования в первом туре местных выборов 25 октября в аналогичное время явка была 13,5%, отмечают наблюдатели в Facebook.
В тоже время "Опора" не зафиксировала попыток вброса избирательных бюллетеней в урны для голосования. Наиболее частыми процедурными нарушениями, по оценкам "Опоры", были попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня или его заполнения не в кабинке для голосования.
"На 2,29% избирательных участков были установлены следующие факты. Попытки фотографирования избирателями бюллетеней имели место на 1,53% избирательных участков", – сказано в другом сообщении сети в Facebook.
Существенные нарушения имели место на 0,76% избирательных участков, сказано на сайте "Опоры". По состоянию на 12.00 наблюдатели "Опоры" обнаружили около 60 нарушений избирательного законодательства.
Центральная избирательная комиссия сообщила в Facebook, что на 13.00 средняя явка на местных выборах составила почти 11%. Активнее всех голосовали в Украинке (15,38%) и в Херсоне (14,28%).
В Украине проходит сегодня второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1,582 млн избирателей. В 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.
По информации Центральной избирательной комиссии, результаты сегодняшнего голосования установят не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.