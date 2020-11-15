Скорик заявил, что в Одессе глава теризбиркома "пропал в неизвестном направлении"

Глава Одесской городской территориальной комиссии заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем ему нашли замену, заявили в "Оппозиционной платформе – За жизнь". Однако, как утверждает нардеп Николай Скорик, новому председателю ТИК не дают приступить к работе.

Скорик: Предыдущий председатель пропал в неизвестном направлении. К сожалению, полиция не проявляет рвения в части поиска пропавших членов избирательной комиссии Фото: zagittya.com.ua

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик заявил, что глава Одесской городской территориальной избирательной комиссии в Одессе вечером 14 ноября "пропал в неизвестном направлении", пишет пресс-служба партии.

В релизе сказано, что глава ТИК заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем провели замену.

"Но секретарь комиссии и бывший глава комиссии забрали печать, не передают документы новому главе, блокируют замену членов четырех участковых комиссий от ОПЗЖ", – утверждают в партии.

Скорик, баллотирующийся на пост мэра, назвал сложившуюся ситуацию блокированием работы ТИК.

"Новому председателю комиссии не дают принять присягу и приступить к своим обязанностям. Предыдущий председатель пропал в неизвестном направлении. К сожалению, полиция не проявляет рвения в части поиска пропавших членов избирательной комиссии", – сказал он.

По данным нардепа, такая же ситуация сложилась в ТИК Приморского района Одессы.

"[В Приморском ТИК] не открывают заседание комиссии, не проводят замены в участковых избирательных комиссиях и ставят под угрозу избирательный процесс. Потому что если не провести замены, в УИК может не быть кворума. Все субъекты избирательного процесса имеют право заменить своих представителей в УИК. Это право ущемляется как городской избирательной комиссией, так и Приморской районной", – пояснил доверенное лицо Скорика, депутат облсовета Роман Сеник.

Сегодня в семи городах Украины проходит голосование во втором туре местных выборов. В Одессе во второй тур выборов мэра вышли действующий городской голова Геннадий Труханов, который набрал 34,54% голосов, и Скорик (19,06%).

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.