Скорик: Городское начальство видит Одессу как бездонный карман, из которого можно постоянно вынимать деньги

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик заявил, что в городе необходимо провести аудит и обеспечить прозрачность бюджетных трат.

Николай Скорик: Все проблемы нельзя решить одномоментно, но жители должны чувствовать, что власть о них заботится Фото: zagittya.com.ua

Одесса – богатый город, но многие одесситы живут в нечеловеческих условиях, а власть продолжает разворовывать город, а не помогать людям, заявил нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кандидат в мэры Одессы Николай Скорик, сообщает сайт партии.

"Городское начальство видит Одессу как бездонный карман, из которого можно постоянно вынимать деньги. Поэтому они делают красивые фасады, строят дорогие рестораны, люкс-отели и торгуют землей. А одесситы видят совсем другое. Свои дома, давно требующие ремонта, прорывы труб, растущие тарифы, неработающую медицину и образование. Люди видят, как городская верхушка и ее бизнес-партнеры богатеют, а одесситы от этого ничего не имеют. После победы во втором туре мы начнем с аудита, проведем ремонты там, где это надо было сделать еще вчера. Городской бюджет необходимо тратить на нужды одесситов, и делать это прозрачно", – заявил политик.

Он считает, что живущие на минимальные доходы люди должны получить помощь.

"Все проблемы нельзя решить одномоментно, но жители должны чувствовать, что власть о них заботится. Люди, которые живут на минимальные доходы, не могут самостоятельно решить проблемы, требующие значительных средств. После моего избрания помощь и поддержку от города получат все, кто в них нуждается. Одесситы будут знать, на что и сколько тратит городская власть. Одесса – богатый город. И одесситы имеют полное право сами распоряжаться своими богатствами, своим бюджетом", – сказал Скорик.

В Одессе в первом туре выборов участвовали 23 кандидата. Во второй вышли действующий мэр Геннадий Труханов, который набрал 34,54% голосов, и Скорик (19,06%). Второй тур в городе пройдет 15 ноября.

Скорик – одессит. Ему 47 лет. В конце 2013-го – начале 2014 года был председателем Одесской областной государственной администрации, в 2019 году прошел в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".