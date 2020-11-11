ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Скорик: В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая погиб и мой друг. Установить памятник погибшим в той страшной трагедии – для меня вопрос чести

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик заявил, что виновные в гибели людей 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов предстанут перед судом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бойко и Скорик встретились с родственниками погибших
Бойко и Скорик встретились с родственниками погибших
Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп от этой политической силы Юрий Бойко заявил, что его коллега по фракции и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик добьется наказания для виновных в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом политик сказал 10 ноября, когда вместе со Скориком встречался с родственниками погибших при пожаре, пишет сайт политической силы.

"ОПЗЖ последовательно на протяжении всего времени с момента трагедии в Одессе требует расследования и наказания виновных. Все виновные в гибели людей 2 мая должны предстать перед судом, а память о погибших должна быть увековечена. И я верю, что Николай Скорик, став мэром города, это сделает, – сказал Бойко. – Подобные трагедии и преступления не имеют срока давности. Власть всячески тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для нее. Как бы она ни покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания, мы доведем дело до конца. Я верю, что справедливое расследование будет обязательно, и все виновные в гибели почти полусотни человек понесут наказание".

Скорик заявил, что установить памятник погибшим – для него вопрос чести.

"Там погиб и мой друг. Установить памятник погибшим в той страшной трагедии – для меня вопрос чести. Когда виновные предстанут перед судом и ответят за содеянное – это будут главные слова, которые Одесса давно хотела услышать", – сказал политик.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. 

Сразу после этих событий суд заключил под стражу 13 подозреваемых, еще 40 человек отправил под домашний арест. 

Как сообщили hromadske в прокуратуре Одесской области в мае этого года, приговоры по этому делу получили три человека, по шести фигурантам продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске. Оправдательный приговор 19 человек прокуроры обжаловали в суде, в отношении еще одного подозреваемого производство закрыли в связи с его смертью.

В миссии ООН по правам человека 2 мая 2020 года заявили, что все эти шесть лет "правосудие остается призрачным".

Теги: Одесса, пожар, Дом профсоюзов, Юрий Бойко, столкновения, Николай Скорик, расследование, погибшие, дело 2 мая, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
Актер, сыгравший Ганнибала Лектера, заменит Деппа в "Фантастических тварях" – СМИ
Актер, сыгравший Ганнибала Лектера, заменит Деппа в "Фантастических тварях" – СМИ
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Стыдуха", "Зачем эти сиськи?" 51-летняя Бондарчук показала поклонникам обнаженную грудь
"Стыдуха", "Зачем эти сиськи?" 51-летняя Бондарчук показала поклонникам обнаженную грудь
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS