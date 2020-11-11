Скорик: В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая погиб и мой друг. Установить памятник погибшим в той страшной трагедии – для меня вопрос чести

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик заявил, что виновные в гибели людей 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов предстанут перед судом.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп от этой политической силы Юрий Бойко заявил, что его коллега по фракции и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик добьется наказания для виновных в гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом политик сказал 10 ноября, когда вместе со Скориком встречался с родственниками погибших при пожаре, пишет сайт политической силы.

"ОПЗЖ последовательно на протяжении всего времени с момента трагедии в Одессе требует расследования и наказания виновных. Все виновные в гибели людей 2 мая должны предстать перед судом, а память о погибших должна быть увековечена. И я верю, что Николай Скорик, став мэром города, это сделает, – сказал Бойко. – Подобные трагедии и преступления не имеют срока давности. Власть всячески тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для нее. Как бы она ни покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания, мы доведем дело до конца. Я верю, что справедливое расследование будет обязательно, и все виновные в гибели почти полусотни человек понесут наказание".

Скорик заявил, что установить памятник погибшим – для него вопрос чести.

"Там погиб и мой друг. Установить памятник погибшим в той страшной трагедии – для меня вопрос чести. Когда виновные предстанут перед судом и ответят за содеянное – это будут главные слова, которые Одесса давно хотела услышать", – сказал политик.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения.

Сразу после этих событий суд заключил под стражу 13 подозреваемых, еще 40 человек отправил под домашний арест.

Как сообщили hromadske в прокуратуре Одесской области в мае этого года, приговоры по этому делу получили три человека, по шести фигурантам продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске. Оправдательный приговор 19 человек прокуроры обжаловали в суде, в отношении еще одного подозреваемого производство закрыли в связи с его смертью.

В миссии ООН по правам человека 2 мая 2020 года заявили, что все эти шесть лет "правосудие остается призрачным".