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Активисты заявили, что глава полиции Винницкой области в 2014 году поддерживал в Одессе антиукраинские выступления. Он отрицает

Активисты и волонтеры обвинили нового руководителя Главного управления полиции в Винницкой области Ивана Ищенко в сотрудничестве с пророссийскими силами в 2014 году. Он утверждает, что задерживал сторонников "русского мира".

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Ищенко возглавил полицию Винницкой области 1 июня
Ищенко возглавил полицию Винницкой области 1 июня 
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Иван Ищенко, который возглавил полицию Винницкой области, поддерживал антиукраинские протесты в Одессе в 2014 году, сообщили одесские активисты и волонтеры. 

Общественный деятель, волонтер Роман Синицын, который ранее возглавлял одну из аттестационных комиссий МВД, написал в Facebook 30 мая, что Ищенко во время событий 2 мая 2014 года в Одессе находился на одной стороне с антиукраинскими силами, и выложил соответствующее изображение. 

"Вот скрин видео с Ищенко и сепарами, которые стреляют в толпу из-за спин мусоров. Доказательств на самом деле больше, но этот черт не в тюрьме и не убежал в Приднестровье", – отметил Синицын.  

https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627

Активист, лидер одесского отделения "Автомайдана" Виталий Устименко обвинил Ищенко в причастности к уничтожению вещественных доказательств по делу 2 мая. 

"Ищенко должен понести уголовную ответственность и за то, что уже 3 мая 2014 года все основные вещественные доказательства были уничтожены, а доступ в Дом профсоюзов имел каждый. Классическая история безнаказанности эпохи [главы МВД Арсена] Авакова: вместо уголовной ответственности Ищенко идет на повышение, надо же", – написал Устименко. 

Он также заявил, что после 2014 года Ищенко, который ранее работал в одесской полиции, "стабильно и качественно обслуживал потребности [мэра Одессы Геннадия] Труханова и [бизнесмена Владимира] Галантерника, отражал атаки злобных активистов на незаконные застройки в прибрежной зоне". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2698003023790107&id=100007413061867

Ищенко был назначен новым главой полиции Винницкой области 1 июня. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назвал его опытным офицером с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах. Ранее Ищенко занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области.

На представление Ищенко в Виннице 1 июня пришли участники АТО, которые хотели расспросить полицейского по поводу событий 2 мая в Одессе, сообщил местный "33 канал"Ищенко встретился с пятью из них и сказал, он он "украинец, учился в украинской школе, украинский язык – его родной".

"Что касается 2 мая 2014 года, что всех беспокоит. Тогда действительно я был командирован на стажировку в одесское управление Национальной полиции, проходил стажировку где-то неделю в должности начальника управления общественной безопасности... Мною было принято решение и задержано (это можно проверить) более 100 так называемых титуханов, сторонников "русского мира". Может, даже до 200", – сказал он. 

Ищенко заявил, что его после тех событий "100 раз проверяли", он ничего не скрывает. 

2 июня народный депутат от "Голоса "Александра Устинова во время выступления в Верховной Раде назвала Ищенко "сепаром". 

"Вчера главой полиции Винницкой области назначили "сепара". Этот человек  стоял вместе с пророссийскими протестующими 2 мая в Одессе. Из-за его спины как раз стреляли пророссийские протестующие. Представьте: такого человека не посадили, его повысили", – цитирует Устинову корреспондент издания "ГОРДОН"

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраинским активистами и пророссийскими сепаратистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Теги: Одесса, Винница, полиция, Геннадий Труханов, Роман Синицын, дело 2 мая, Александра Устинова, Виталий Устименко, Владимир Галантерник, Иван Ищенко
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