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В Краматорске фотографировали бюллетени, в Одессе агитировали за одного из кандидатов. КИУ сообщил о нарушениях на выборах

Комитет избирателей Украины сообщил о нарушениях в ходе второго тура местных выборов, который проходит сегодня в семи городах.

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Системные случаи фотографирования бюллетеней могут свидетельствовать об использовании технологии подкупа избирателей, отметили в КИУ
Системные случаи фотографирования бюллетеней могут свидетельствовать об использовании технологии подкупа избирателей, отметили в КИУ
Фото: EPA

На трех избирательных участках в Краматорске Донецкой области, где проходит второй тур выборов мэра, наблюдатели зафиксировали случаи фотографирования бюллетеней. О возможном подкупе избирателей заявил 15 ноября в Facebook Комитет избирателей Украины.

"В частности, такие ситуации зафиксированы на трех избирательных участках (№141042, №141027, №141021). На участке №141042 молодой человек после голосования демонстрировал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал. Об этом случае было сообщено членам комиссии, однако указанные лица на тот момент уже покинули помещение избирательного участка", – сказано в сообщении.

По информации КИУ, на избирательном участке №141027 полиция задержала мужчину, который сфотографировал заполненный бюллетень. Аналогичный случай отмечен на участке №141021.

"Системные случаи фотографирования бюллетеней могут свидетельствовать об использовании технологии подкупа избирателей, когда граждане, получившие денежные средства, фотографируют заполненные бюллетени в качестве доказательства того, что они проголосовали за нужного кандидата", – отметили в Комитете избирателей.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4635448753163511

КИУ зафиксировал в день выборов открытую агитацию в пользу одного из кандидатов в мэры Одессы, об этом комитет сообщил в Facebook.

"По улицам Одессы передвигаются автомобили с громкоговорителями, которые обращаются к горожанам с призывом прийти на избирательные участки и озвучивают агитационный лозунг одного из кандидатов: "Дорогие одесситы! Сегодня состоятся выборы одесского городского головы! Приходите и голосуйте! Выбирайте мир и процветание Одессы", – отмечено в посте.

https://www.facebook.com/CVUOdessa/videos/1395230677476008/

В Украине сегодня проходит второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1,582 млн избирателей. Также в 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.

По информации Центральной избирательной комиссии, результаты сегодняшнего голосования установят не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Одесса, Донецкая область, Комитет избирателей Украины, Краматорск, агитация, местные выборы, голосование
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