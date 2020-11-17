В четырех областях Украины проведут повторные местные выборы – ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что повторные местные выборы в некоторых городах и селах проведут по решению суда, а также из-за смерти избранных мэров до вступления в должность.

В городах и селах Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областей Украины пройдут повторные местные выборы. Об этом 16 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook.

В Новгороде-Северском Черниговской области повторные выборы назначены на 17 января. Они пройдут в связи со смертью избранного повторно мэра Олега Бондаренко до вступления в должность. Он умер 29 октября от коронавируса.

28 октября стало известно, что от коронавируса скончался городской голова Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук, который тоже побеждал на последних выборах. Он возглавлял город с 2006 года. Повторные выборы там назначили на 31 января.

Еще одни выборы главы и депутатов городского совета проведут также в Броварах Киевской области, а в селе Улановка Винницкой области будут избирать только сельского голову. В этих случаях решения провести перевыборы принял суд, сообщили в ЦИК.