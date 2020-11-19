Партии-победители местных выборов будут иметь перспективу на парламентские выборы – СМИ

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала список партий, которые в результате местных выборов получают представительство в советах разных уровней, а также посты глав населенных пунктов.
Агентство "Українські новини" отмечает, что партии, которые набрали более 5% на местных выборах в разрезе страны, имеют наибольшие шансы пройти в парламент на следующих выборах.
В пятерку победителей по избранным главам общин вошли (по результатам обработки более 98% результатов):
Результаты выборов в местные советы известны уже по 96,2% от их количества, больше всего набрали такие политические силы:
Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.
Следующие парламентские выборы должны пройти осенью 2023 года.