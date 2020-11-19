Партии-победители местных выборов будут иметь перспективу на парламентские выборы – СМИ

Не менее 5% должны набрать партии, которые хотят пройти в Верховную Раду, очередные выборы в которую запланированы на 2023 год. "Українські новини" отмечают, что парламентские перспективы политических партий можно спрогнозировать по результатам последних местных выборов.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала список партий, которые в результате местных выборов получают представительство в советах разных уровней, а также посты глав населенных пунктов.

Агентство "Українські новини" отмечает, что партии, которые набрали более 5% на местных выборах в разрезе страны, имеют наибольшие шансы пройти в парламент на следующих выборах.

В пятерку победителей по избранным главам общин вошли (по результатам обработки более 98% результатов):

"Слуга народа" – 30,74% (225 глав)

"За майбутнє" – 12,43% (92)

"Батьківщина" – 7,24% (53)

ОПЗЖ – 7,1% (52)

"Наш Край" – 6,15% (45)

Инфографика: ukranews.com



Результаты выборов в местные советы известны уже по 96,2% от их количества, больше всего набрали такие политические силы: "Слуга народа" – 17,59% (5809)

"Батьківщина" – более 12,39% депутатов (4093)

ОПЗЖ – 11,75% (3881)

"За майбутнє" – 11,42% (3773)

"Европейская солидарность" – почти 10,73% (3543)

"Наш Край" – 5,13% (1694)

Инфографика: ukranews.com



Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.