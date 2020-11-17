Труханов победил на выборах мэра Одессы

Мэра Одессы Геннадия Труханова во втором туре выборов городского головы поддержали 54,28% избирателей, сообщает сайт местного горсовета.

На должности мэра Одессы Труханов находится с мая 2014 года Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов победил на выборах городского головы. Результаты голосования 17 ноября огласила Одесская городская территориальная избирательная комиссия, сообщает сайт горсовета Одессы.

Согласно данным комиссии, Труханова во втором туре поддержал 93 921 избиратель, что составляет 54,28% от общего числа проголосовавших.

Соперника действующего мэра Одессы, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика поддержали 72 974 жителя города.

Труханов в первом туре выборов набрал 34,54% голосов, Скорик – 19,06%.

15 ноября в семи городах Украины прошло голосование во втором туре местных выборов. Явка на выборах в Одессе составила 25,14%.

На должности мэра Одессы Труханов находится с мая 2014 года.