Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром

Судья второго апелляционного административного суда Зоя Подобайло сообщила, что заявление мэра Харькова Геннадия Кернеса было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины.

Второй апелляционный административный суд признал законной регистрацию Геннадия Кернеса мэром на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи. Об этом 16 ноября сообщает Общественное, ссылаясь на заявление судьи Зои Подобайло.

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований", – сообщила судья.

В городскую избирательную комиссию обратилась кандидат на пост городского головы Харькова от партии "За майбутнє" Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат Наталья Пилипенко.

Представитель аппелянта Елена Загорская заявила, что Кернес "не имел права подписывать свой личный документ физического лица подписью, принадлежащей государственному учреждению".

Представитель городской избирательной комиссии Максим Шипенко заявил, что ТИК проверила подпись и оснований утверждать, что она принадлежит не Кернесу, у комиссии не было.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным теризбиркома, за него проголосовало 60,34% избирателей.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он баллотировался в мэры города от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

7 ноября Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского голову Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности.