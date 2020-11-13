В горсовете Харькова рассказали, будет ли Кернес принимать присягу мэра в "Шарите"

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина писала, что мэр Харькова Геннадий Кернес может принять присягу как избранный городской голова в клинике Шарите, где сейчас проходит лечение. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко заявил, что это выдумки.

Сидоренко сказал, что "устал объяснять": Каждое утро в палате Кернеса (на фото) проводят консилиумы, на которых врачи решают, можно ли его выписывать Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес примет присягу как избранный мэр лично. Об этом директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко заявил на брифинге 13 ноября, сообщает "Общественное".

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина писала в своем блоге 12 ноября, что Кернес, вероятно примет присягу в клинике Шарите, где находится с сентября.

"Есть сложность. Заключается она в том, что – согласно закону о "местном самоуправлении" – новоизбранный мэр должен лично принимать присягу. К которой его подводит глава [территориальной избирательной комиссии]. По идее, это происходит на первой торжественной сессии – присягу принимают депутаты, мэр. Но. В профильном законе не указано, где глава ТИК должен вручать новоизбранному меру соответствующие документы, а он – принимать присягу. И если гора не идет к Магомету, то... Правильно! Шарите, так Шарите! Почему, нет? Закон не запрещает главе ТИК туда приехать", – предполагала она.

Сидоренко сказал "оставить выдумки об инаугурации в "Шарите" тем, кто их продуцирует".

При этом, признал он, дата возвращения Кернеса в Харьков пока неизвестна.

"Я уже устал объяснять. Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиумы. Если он еще не здесь, то значит, легкие его нуждаются в лечении в Германии. Как только он окажется здесь, значит, с легкими все в полном порядке", – добавил Сидоренко.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он "много и очень громко смеялся" над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике "Шарите". Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

9 ноября в полиции сообщили, что по заявлению руководителя общественной организации открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. В тот же день производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления. 10 ноября Фукс обнародовал фото Кернеса из Шарите.