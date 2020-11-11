В Крыму открылось консульство Никарагуа, Кернес отозвался, война в Карабахе закончилась. Главное за день

В Крыму открылось почетное консульство Никарагуа

Никарагуа стала первой страной, которая открыла свое диппредставительство в Крыму после аннексии полуострова Россией. Украина считает такие действия ничтожными и рассматривает их как откровенно недружественный шаг, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Фукс показал фото Кернеса

Бизнесмен Павел Фукс 10 ноября опубликовал в Telegram фото городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Это первое фото мэра, который не появлялся на публике с конца лета. "Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", – отмечено на фотографии.

Нацполиция закрыла дело против Байдена, отрытое по заявлению Шокина

10 ноября стало известно, что Печерское управление Национальной полиции Украины в городе Киеве закрыло уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Теща Порошенко умерла от COVD-19

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня сообщил, что его теща умерла. Ранее он говорил, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Война в Карабахе закончилась

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении сказал, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

Самолет с офицерами командования российских миротворческих сил уже приземлился в Армении. Идет подготовка к приему самолетов с подразделениями 15-й миротворческой бригады России, которые будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В мире установлен абсолютный рекорд суточного прироста больных COVID-19

За последние сутки в мире коронавирусную инфекцию подтвердили у рекордного числа жителей планеты – 677 806. Предыдущий рекорд, зафиксированный ВОЗ 6 ноября, превышен более чем на 80 тыс.