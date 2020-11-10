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Нацполиция закрыла дело против Байдена, отрытое по заявлению Шокина – СМИ

23 сентября 2020 года Печерское управление Национальной полиции Украины в городе Киеве закрыло уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом сообщает "Укринформ".

Производство было открыто о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена
Производство было открыто о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

По словам собеседника агентства, дело было зарегистрировано в Государственном бюро расследований по ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) во исполнение решения суда. Потом ГБР перенаправило его для расследование в управление Нацполиции в Печерском районе Киева. Там его закрыли 23 сентября текущего года.

Агентство обнародовало копию соответствующего документа.

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Фото: ukrinform.ua

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Фото: ukrinform.ua

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

Шокин утверждает, что Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – "отравление ртутью", говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля 2020 года адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Предварительно, лидирует на выборах Байден.

Теги: США, Украина, Джо Байден, расследование, Виктор Шокин, Национальная полиция, уголовное производство, ГБР
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