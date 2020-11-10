Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах

Спустя неделю после выборов президента США турецкий лидер Реджеп Эрдоган обнародовал поздравление с победой на выборах демократа Джо Байдена.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил с победой на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Текст поздравления опубликован на сайте главы турецкого государства.

Эрдоган обратился к Байдену спустя неделю после выборов.

"Уважаемый избранный президент. Я надеюсь, что результаты выборов пойдут на пользу дружественному и союзному народу США", – говорится в тексте поздравления.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и США носят стратегический характер.

"Сегодня вызовы, с которыми мы сталкиваемся на глобальном и региональном уровне, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления этих отношений, основанных на общих интересах и ценностях. Я подтверждаю нашу решимость тесно сотрудничать с администрацией США в этом направлении в предстоящий период, и я верю, что прочное сотрудничество и союз между нашими странами будут и впредь способствовать миру во всем мире в будущем, как это было до сегодняшнего дня. Поздравляю вас с успехом на выборах и выражаю искренние пожелания мира и процветания народу Соединенных Штатов", – отметил турецкий президент.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.