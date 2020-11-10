ГОРДОН
 
 
МИР

Байден хочет возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. Трамп был первым за сто лет президентом США, у кого их не было

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует в случае избрания перевезти в Белый дом двух своих немецких овчарок – Чемпа и Мейджора. Традиция держать питомцев в Белом доме существовала многие годы, однако президент США Дональд Трамп стал первым за сто лет главой государства, у которого животного не было.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейджора Байден взял из приюта в 2018 году
Мейджора Байден взял из приюта в 2018 году
Скриншот: joebiden / Instagram

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует восстановить традицию проживания президентских питомцев в Белом доме. Об этом сообщает 8 ноября The New York Times.

Байден планирует перевезти в Белый дом двух своих немецких овчарок – Чемпа (от Чемпион) и Мейджора. Чемпион появился в семьи Байдена в 2008 году, после того как его избрали вице-президентом. Мейджора Байдены взяли в 2018 году из приюта в штате Делавэр.

Президент Трамп был первым президентом за более чем столетие, у которого не было никаких домашних животных, сказал Эндрю Хагер, историк из Президентского музея домашних животных.

Животные, проживающие в Белом доме, были многолетней традицией президентов США. Трамп стал первым за сто лет главой государства, у которого не было питомца. На митинге в Эль-Пасо в феврале 2019 года он сказал, что у него нет собаки, потому что у него нет на нее времени, а заводить животное по политическим причинам было бы фальшью.

Помимо собак, главы Белого дома держали в своей резиденции и других животных. Например Теодор Рузвельт владел десятками животных, включая одноногого петуха, змею, морских свинок, кенгуровых крыс и лошадей. А при Калвине Кулидже в Белом доме жил енот Ребекка – его президенту послали в качестве обеда в честь Дня благодарения, однако Кулидж помиловал животное.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Теги: США, Джо Байден, животные, Белый дом, Дональд Трамп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
Брежнева: Если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь, у меня бы ушли на это годы
Брежнева: Если бы начала ходить в гости ко всем, кому удалось помочь, у меня бы ушли на это годы
Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева впервые показала маму
Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева впервые показала маму
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
Тина Кароль показала, как проходила ее съемка топлес для книги Vogue о выдающихся украинках
Тина Кароль показала, как проходила ее съемка топлес для книги Vogue о выдающихся украинках
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Прошу дать мне совет". Седокова заявила о важном периоде в своей жизни
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
"Уехала в Лос-Анджелес". Горянский рассказал, где учится его дочь
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
Ани Лорак показала, как выглядит после съемок
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
В две руки. Ткач и Кошевой сыграли на синтезаторе
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
Федосеева-Шукшина приревновала Алибасова к помощнице и подала на развод
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
Шоптенко рассказала, какая просьба сына заставила ее сомневаться в красоте макияжа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS