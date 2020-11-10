Байден хочет возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. Трамп был первым за сто лет президентом США, у кого их не было

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует в случае избрания перевезти в Белый дом двух своих немецких овчарок – Чемпа и Мейджора. Традиция держать питомцев в Белом доме существовала многие годы, однако президент США Дональд Трамп стал первым за сто лет главой государства, у которого животного не было.

Кандидат в президенты США Джо Байден планирует восстановить традицию проживания президентских питомцев в Белом доме. Об этом сообщает 8 ноября The New York Times.

Байден планирует перевезти в Белый дом двух своих немецких овчарок – Чемпа (от Чемпион) и Мейджора. Чемпион появился в семьи Байдена в 2008 году, после того как его избрали вице-президентом. Мейджора Байдены взяли в 2018 году из приюта в штате Делавэр.

Президент Трамп был первым президентом за более чем столетие, у которого не было никаких домашних животных, сказал Эндрю Хагер, историк из Президентского музея домашних животных.

Животные, проживающие в Белом доме, были многолетней традицией президентов США. Трамп стал первым за сто лет главой государства, у которого не было питомца. На митинге в Эль-Пасо в феврале 2019 года он сказал, что у него нет собаки, потому что у него нет на нее времени, а заводить животное по политическим причинам было бы фальшью.

Помимо собак, главы Белого дома держали в своей резиденции и других животных. Например Теодор Рузвельт владел десятками животных, включая одноногого петуха, змею, морских свинок, кенгуровых крыс и лошадей. А при Калвине Кулидже в Белом доме жил енот Ребекка – его президенту послали в качестве обеда в честь Дня благодарения, однако Кулидж помиловал животное.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".