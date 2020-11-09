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Кинг обматерил Трампа в Twitter

Американский писатель Стивен Кинг назвал президента США Дональда Трампа самозванцем, и призвал его смириться с победой демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Кинг критикует Трампа с момента его победы на выборах в 2016 году
Кинг критикует Трампа с момента его победы на выборах в 2016 году
Фото: ЕРА

Американский писатель Стивен Кинг на своей странице в Twitter обматерил президента США Дональда Трампа, которого критиковал с момента его избрания в 2016 году.

"Ты проиграл, ты жалкий, инфантильный самозванец ... (здесь писатель использовал слово fucker. – "ГОРДОН"). Уступи и иди к черту", – написал Кинг.

Так он отреагировал на заявления Трампа о том, что он выиграл выборы президента США.

Американский президент забанил Кинга в сети в июне 2017 года. "Трамп заблокировал для меня возможность чтения его твитов. Наверное, я покончу с собой", – заявил Кинг.

В ответ Кинг запретил Трампу смотреть фильмы, снятые по его книгам.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

Теги: США, Джо Байден, Стивен Кинг, выборы президента США 2020
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