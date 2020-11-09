Как политик президент Трамп вел себя по отношению к путинской России наихудшим образом: он ее практически игнорировал

Когда-то относительно давно, при председателе ЦИК РФ Чурове, бытовала шутка: дескать, Чуров приехал с визитом в США и объявил победителя тамошних президентских выборов – Владимира Путина.

Сегодня шутка, хотя отчасти, становится былью.

Российский президент имеет все основания дополнительно убедить себя в том, что:

хваленая американская демократия далека от декларируемого идеала; и ближе к российской модели, чем к всемирному учебнику;

не надо доводить до ситуации, когда тебя могут убрать от власти вопреки твоей воле.

А чувство собственной правоты – одной из главных в постижении человеком реальности/самореальности.

К тому же – это может показаться странным, но только на первый взгляд – Джозеф Байден как лидер deep state для Владимира Путина по-своему привлекательнее, чем своенравный одиночка Дональд Трамп.

Да, между господами Путиным, Трампом существовала взаимная (в основном – заочная) симпатия. Двух боссов объединяло этико-эстетическое неприятие вашингтонского (читай: глобального) истеблишмента. Особенно – политкорректности и тотального лицемерия вообще. Но это сугубо личное, а не политическое.

Как политик же президент Трамп вел себя по отношению к путинской России наихудшим образом: он ее практически игнорировал. (Если не считать пакости против "Северного потока – 2", но там объектом выпада была, скорее, Старая Европа, нежели Россия. Которой г-н Трамп хотел сказать: если вы настолько за свободу, насколько утверждаете, покупайте газ в Америке. РФ с "Газпромом", что называется, попали под раздачу).

А для президента Путина хорошо быть для США очень хорошим или очень плохим. Но ни в коем случае – чтобы никаким. Чтобы Вашингтону было до нас все равно.

Потому что когда Америке все равно – нам не о чем с ней разговаривать и торговаться. При Трампе так и было.

А при Байдене все может быть иначе. И если РФ снова провозгласят "империей зла" – круто. Ведь это значит, что для всего антибайденовского мира (а этот огромный мир существует, в его состав входит и половина самих США) мы станем "империей добра". А значит – сможем выжимать из метрополии уступки по интересующим г-на Путина вопросам.

Если американскому лидеру на РФ не наплевать – он уже хороший. Ну, прямо как старина Байден.

Пожелай им удачи в бою.

Ситуации win-win, как любит говорить великий Навальный.

P.S. А что Путин до сих пор не поздравил Байдена – так российский президент из принципа хочет поглумиться над вашингтонским истеблишментом. "Если вы требуете во всем строгого соблюдения процедуры – вот 14 декабря, в день восстания декабристов, и поздравлю. Или после решения Верховного суда. Как пойдет".

Источник: Станислав Белковский / Facebook