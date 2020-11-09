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Песков объяснил, почему Путин не поздравляет Байдена с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США из соображений корректности, объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Песков (на фото): Путин проявит уважение к любому выбору
Песков (на фото): Путин проявит уважение к любому выбору
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не поздравил с победой на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена потому, что его победа официально не была объявлена. Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует РБК.

"Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов. Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что будет готов к работе с любым выбранным президентом США", – сказал он.

Пескова спросили, почему Дональда Трампа с победой на выборах президента США Путин поздравил после объявления предварительных итогов.

"Тогда не было анонсов юридического оспаривания", – ответил спикер главы Кремля.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили ряд политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский

Теги: Владимир Путин, США, выборы, Джо Байден, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, президент, выборы президента США 2020
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