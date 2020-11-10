"Армия говорила, что надо". Пашинян рассказал, почему подписал соглашение по Карабаху

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у Еревана не было альтернативы подписанию заявления о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян (в центре): Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы Фото: ЕРА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал заявление о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе под давлением армии. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Facebook, цитаты на русском приводит "Интерфакс".

По словам Пашиняна, армянские военные заявляли о необходимости принятия такого шага в течение "продолжительного" периода времени.

"Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны и имеем проблемы", – сказал он.

Пашинян признал, что соглашение не выгодно для Армении. Однако отказ от подписания документа отрицательно повлиял бы на обороноспособность страны, отметил он, подчеркнув, что "альтернативы подписанию соглашения не существовало".

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Документ, кроме прочего, предусматривает ввод российских миротворцев на территорию Карабаха и обязательство Еревана вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы, находящиеся в так называемой Нагорно-Карабахской республике.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым. Президент Азербайджана подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, выгодный для Баку.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.