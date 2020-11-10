"Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано". В Кремле прокомментировали заявление из Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в Нагорном Карабахе миротворческую деятельность будут вести и россияне, и турки. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в достигнутых договоренностях речь о военных из Турции не идет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Об этом спикер главы Кремля заявил 10 ноября, сообщает РБК.

О турецких миротворцах в регионе говорил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

"Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, об этом не договаривались три стороны, пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", – заявил Песков.

По его словам, на азербайджанской территории планируют создать центр мониторинга условий прекращения огня, но нюансы размещения центра "являются предметом отдельной договоренности".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В тексте заявления, которое опубликовал Кремль, указано, что с 0.00 вторника, 10 ноября, прекращаются бои, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.