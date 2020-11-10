В Нагорный Карабах вылетели первые 10 самолетов с российскими миротворцами

Россия намерена отправить в Нагорный Карабах почти 2 тыс. военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц авто и спецтехники, сообщили в оборонном ведомстве страны.

Россия отправила уже 10 самолетов с военными и техникой в зону конфликта Фото: depositphotos.com (архив)

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами, сообщили в оборонном ведомстве агентству ТАСС.

На борту каждого самолета – личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры, отметили в минобороны.

В ведомстве не уточнили, сколько военных и техники уже отправили в зону конфликта, но сообщили, что всего РФ намерена перебросить туда 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе, которое предусматривает, кроме прочего, ввод российских миротворцев. Премьер говорил, что это решение для него было крайне тяжелым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческую миссию Турция и Россия в Нагорном Карабахе будут осуществлять совместно.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.