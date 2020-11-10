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Россия вводит в Нагорный Карабах миротворцев – заявление о прекращении войны

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы – около 2 тыс. человек. Такое решение было принято лидерами России, Армении и Азербайджана.

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В соответствии с соглашением, стороны конфликта остаются на занимаемых позициях
В соответствии с соглашением, стороны конфликта остаются на занимаемых позициях
Фото: ЕРА

В соответствии с заявлением о прекращении войны в Нагорном Карабахе, о подписании которого сегодня сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Россия вводит своих миротворцев в зону военного конфликта. Текст документа опубликовали некоторые армянские СМИ, среди них "Арминфо".

В заявлении, которое подписали главы Азербайджана, Армении и РФ, говорится, что решение о прекращении военных действий вступает в силу этой ночью, стороны конфликта остаются на занимаемых позициях.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент РФ развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", – говорится в тексте документа.

В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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