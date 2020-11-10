"Невероятно болезненно для меня и нашего народа". Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном заявление о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании совместного заявления с президентами РФ и Азербайджана о прекращении военных действий в Карабахе.

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 1.00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа", – написал Пашинян в своем Facebook.

Он подчеркнул, что принял это решение в результате "глубокого анализа" военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают.

"Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения. Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого", – добавил армянский премьер.

Никаких деталей подписанного заявления он не раскрыл. На сайте президентов Азербайджана и РФ также нет никакой информации.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Министерство обороны Азербайджана в своем YouTube-канале обнародовало кадры с занятым азербайджанскими военными городом.