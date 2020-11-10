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"Что же случилось, Пашинян?" Алиев заявил, что статус Нагорного Карабаха "ушел к черту". Видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 ноября в обращении к народу подчеркнул, что в заявлении о прекращении войны в Нагорном Карабахе не говорится о статусе непризнанной республики. Видео обнародовали на YouTube-канале президента. Расшифровку на русском приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ. Алиев сказал, что заявление имеет историческое значение, а премьер-министра Армении Никола Пашиняна "вынудили" подписать "максимально выгодный" для Азербайджана документ.

 
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Алиев: Что случилось, Пашинян? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет
Алиев: Что случилось, Пашинян? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет
Фото: ЕРА

"В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – "независимое государство", они уже много лет живут, как "независимое государство", и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, а где статус? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь президентом, не будет", – подчеркнул Алиев.

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян, Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым. Документ, кроме прочего, предусматривает ввод российских миротворцев на территорию Карабаха и обязательство Еревана вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы, находящиеся в так называемой Нагорно-Карабахской республике.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

видео

Видео: АЗЕРТАДЖ Новости / YouTube
Теги: Армения, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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