Президент Армении заявил, что узнал о прекращении войны в Нагорном Карабахе из прессы

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что с ним не проводили никаких совещаний по поводу подписания соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Президент Армении Армен Саркисян узнал о подписании договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе из прессы. Об этом говорится на сайте президента Армении.

"Из прессы я узнал, что с президентами России и Азербайджана [Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым] подписано заявление о прекращении войны. Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны. Относительно этого документа со мной как с президентом республики каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал", – отметил он.

Саркисян подчеркнул, что любой шаг, касающийся жизненных интересов безопасности и прав Армении, должен быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений.

"Учитывая обусловленную сложившейся ситуацией глубокую озабоченность большой массы народа, безотлагательно инициирую политические консультации с целью в кратчайшие сроки согласовать решения, вытекающие из нашей повестки защиты общенациональных интересов", – добавил президент Армении.

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

Изначально сообщалось, что стороны конфликта остаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.