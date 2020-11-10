Путин рассказал об основных пунктах соглашения об окончании войны в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласно договоренностям, Азербайджан и Армения остановятся на занятых ими позициях, а Россия развернет "миротворческий контингент" вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения.

Путин заявил, что экономические и транспортные связи в Карабахе будут разблокированы Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил о подписании заявления о прекращении военных действий в Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба главы РФ.

В совместном заявлении лидеры государств объявили о полном прекращении огня и военных действий в зоне конфликта с 00.00 по московскому времени (1.00 по Киеву) 10 ноября.

"Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации", – заявил Путин.

По словам главы РФ, внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Между странами проведут также обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Путин заявил, что экономические и транспортные связи региона будут разблокированы, а также будет восстановлен контроль за транспортным сообщением в том числе при содействии пограничной службы России.

"Достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", – добавил он.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Министерство обороны Азербайджана в своем YouTube-канале обнародовало кадры с занятым азербайджанскими военными городом.