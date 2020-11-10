Война в Карабахе. "Медуза" нашла различия между текстами соглашения о прекращении войны, опубликованными в СМИ и Кремлем

9 ноября агентство "Sputnik Армения" опубликовало общее заявление Армении, Азербайджана и России по поводу прекращения войны в Нагорном Карабахе. 10 ноября этот текст появился на сайте Кремля, однако в измененном виде. "Медуза" выяснила, что в изначальном тексте Лачинский коридор должен был остаться за Арменией, а согласно новой версии – под контролем российских миротворцев.

Заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, опубликованное Кремлем 10 ноября, отличается от заявления, которое днем ранее распространило агентство "Sputnik Армения". Внимание на это обратила "Медуза".

В частности, в изначальном заявлении говорилось, что Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года. В версии Кремля часть предложения, которая выделена курсивом, исчезла.

Также в версии заявления, опубликованном "Sputnik Армения", говорилось, что Лачинский коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, остается за Арменией. В тексте Кремля слов, что этот коридор закреплен за Арменией, уже нет. Зато появилась новая фраза о том, что коридор "остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

Кроме того, в изначальном соглашении говорилось об обмене "военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших". В новом тексте в этот список также внесли заложников.

А в последнем пункте соглашений сообщалось, что Армения должна обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Выделенные курсивом слова были заменены на "гарантирует безопасность транспортного сообщения".

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.