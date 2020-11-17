"Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ провели больше всего депутатов в местные советы Николаевской области

Президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук отмечает, что "Наш край" в Николаевской области обошел ОПЗЖ, "Европейскую солидарность", "Батьківщину" и "За майбутнє".

По результатам выборов в Николаевской области сформировалась тройка партий-лидеров, получивших наибольшее количество мест в местных советах, это "Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ, написал в Facebook политолог, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук.

"Примечательные результаты выборов в Николаевской области. Тройка лидеров выглядит следующим образом: "Слуга народа", "Наш край" и ОПЗЖ. Таким образом, "Наш край" обошел ОПЗЖ, "Европейскую солидарность", "Батьківщину" и "За майбутнє", – отмечает Корнейчук.

Со ссылкой на данные ЦИК эксперт опубликовал рейтинг политических сил, участвовавших в местных выборах в Николаевской области: