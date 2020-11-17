Хакеры взломали сайт Николаевской ОГА и разместили на нем символику боевиков

В настоящее время сайт Николаевской облгосадминистрации недоступен для пользователей.

В Николаевской ОГА сообщили, что сейчас проводятся работы по устранению последствий хакерской атаки Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Неизвестные сегодня взломали сайт Николаевской облгосадминистрации. Об этом 17 ноября в Facebook сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации. Проводятся работы по устранению последствий, установление причин, причастных лиц и привлечение их к ответственности согласно действующему законодательству", – говорится в сообщении.

По данным местного сайта "Новости N", на взломанном сайте хакеры разместили флаг так называемой "Новороссии".

Скриншот: novosti-n.org

Сейчас сайт ОГА недоступен для пользователей.