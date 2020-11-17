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Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога

От борьбы за пост городского головы Кривого Рога нынешний мэр Юрий Вилкул отказался в связи с состоянием здоровья. Во второй тур он вышел вместе с кандидатом от "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком.

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Вилкул обратился к жителям Кривого Рога через YouTube-канал мэрии
Вилкул обратился к жителям Кривого Рога через YouTube-канал мэрии
Скриншот: Криворізька міська рада / YouTube

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от дальнейшего участия в выборах мэра. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном 17 ноября на YouTube-канале Криворожского городского совета.

"Необходима интенсивная работа, а здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать вполсилы – это не ко мне. Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", – сказал он.

По словам Вилкула, вместо него во втором туре за кресло мэра будет бороться Константин Павлов, с которым они "работали 10 лет в одной команде".

ВИДЕО
Видео: Криворізька міська рада / YouTube

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал "Первый городской телеканал". Во второй тур вышел также кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, набравший менее 26%.

Кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов занял третье место с 9,15% и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию.

14 ноября Юрию Вилкулу исполнился 71 год. В 2006 году политик был избран депутатом Днепропетровского областного совета, на первой сессии – ее председателем. С ноября 2010 года по настоящее время – криворожский городской голова.

Теги: выборы, Кривой Рог, Юрий Вилкул, константин павлов, местные выборы, мэр, Дмитрий Шевчик
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