Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от дальнейшего участия в выборах мэра. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном 17 ноября на YouTube-канале Криворожского городского совета.
"Необходима интенсивная работа, а здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать вполсилы – это не ко мне. Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", – сказал он.
По словам Вилкула, вместо него во втором туре за кресло мэра будет бороться Константин Павлов, с которым они "работали 10 лет в одной команде".
В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал "Первый городской телеканал". Во второй тур вышел также кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, набравший менее 26%.
Кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов занял третье место с 9,15% и во второй тур не попал.
12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию.
14 ноября Юрию Вилкулу исполнился 71 год. В 2006 году политик был избран депутатом Днепропетровского областного совета, на первой сессии – ее председателем. С ноября 2010 года по настоящее время – криворожский городской голова.