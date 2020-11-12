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Юрий Вилкул госпитализирован в третий раз за полтора месяца – СМИ

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул лечится в стационаре в Институте сердца Бориса Тодурова в Киеве, сообщает "Украина 24".

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14 ноября Юрию Вилкулу исполнится 71 год
14 ноября Юрию Вилкулу исполнится 71 год
Фото: one.kr.ua

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул находится на стационарном лечении в Институте сердца Бориса Тодурова в Киеве, сообщает "Украина 24" со ссылкой на источник в Кривом Роге.

Журналисты отмечают, что за последние полтора месяца Вилкул уже третий раз обращается за помощью к кардиологам, ему сделали операцию на сердце. Других подробностей о состоянии мэра Кривого Рога они не сообщают.

14 ноября Юрию Вилкулу исполнится 71 год. В 2006 году политик был избран депутатом Днепропетровского областного совета, на первой сессии – ее председателем. С ноября 2010 года по настоящее время – криворожский городской голова.

Сейчас он участвует в новых выборах на этот пост, в Кривом Роге должен пройти второй тур, в который вышли Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Дату второго тура ЦИК назначил на 22 ноября. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: здоровье, Кривой Рог, Юрий Вилкул, местные выборы, Институт сердца
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