ЦИК Украины назвал победителя выборов мэра в Украинке

Победителем второго тура выборов мэра Украинки Киевской области стал, по данным Центризбиркома, выдвиженец "Европейской солидарности" Александр Туренко. Его конкуренткой была представитель "Слуги народа" Оксана Кирилюк.

Второй тур выборов состоялся в Украинке 15 ноября Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Во втором туре выборов городского головы Украинки Киевской области, который прошел 15 ноября, победу одержал Александр Туренко от партии "Европейская солидарность". Информация об этом размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Туренко поддержали 51,5% голосовавших, его конкурентку Оксану Кирилюк от партии "Слуга народа" поддержали 44,24% избирателей.

Явка на выборы составила в Украинке 31,46%. В среднем в семи городах Украины, где 15 ноября проходил второй тур выборов мэра, зафиксирована явка 24%.

В первом туре местных выборов, которые состоялись 25 октября, за Туренко и Кирилюк проголосовали по 17,4% горожан.