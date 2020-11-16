Нардеп Колыхаев выиграл выборы мэра Херсона

По предварительным данным, на выборах мэра Херсона за нардепа Игоря Колыхаева проголосовали 63,59% избирателей.

Народный депутат от группы "За майбутнє", основатель партии "Нам тут жить" Игорь Колыхаев выиграл выборы мэра Херсона. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

По предварительным данным, нардепа поддержали 63,59% избирателей.

Согласно протоколу территориальной избирательной комиссии Херсона, за Колыхаева проголосовали 34 125 человек.

У его оппонента – бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо – 18 135 голосов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Во второй тур выборов мэра Херсона, который состоялся 15 ноября, вышли Колыхаев и Сальдо, который выдвигался от одноименного блока. Всего в выборах участвовало 17 кандидатов. Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался.