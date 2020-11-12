Во втором туре выборов мэра Одессы можно делать что угодно, но не голосовать за Скорика – экс-кандидат в мэры Петр Обухов

15 ноября в Одессе пройдет второй тур выборов городского головы, туда вышли действующий мэр Геннадий Труханов и кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николай Скорик. Петр Обухов, который баллотировался на этот пост от партии "Европейская солидарность" и занял третье место в первом туре, предложил избирателям в день голосования поддержать Труханова или испортить бюллетень.

Петр Обухов, который в первом туре городского головы Одессы занял третье место, в Facebook заявил, что считает неприемлемым голосовать во втором туре за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика.

"Как-то Генри Форд сказал, что автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так вот я считаю, что во втором туре можно делать что угодно, но не голосовать за Скорика. Можно делать любые другие ходы – испортить бюллетень, можно проголосовать за [действующего городского голову Геннадия] Труханова. Но голосовать за Скорика для меня абсолютно неприемлемо", – написал он.

Обухов отметил, что Одесса – европейский город.

"Скорик – это представитель России, представитель тех сил, которые избивали журналистов 19 февраля 2014 года, многолетний партнер [экс-нардепа, президента ФК "Черноморец"] Леонида Климова, укравшего у всех нас 7 млрд грн в "Имексбанке". Скорика поддержали [президент Одесской юракадемии Сергей] Кивалов и [блогер Анатолий] Шарий. А вернуть Одесі надо не Одессу, а Odesa", – написал он и отметил, что не нашел на сайте Скорика его программы.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В Одессе в первом туре выборов участвовали 23 кандидата. Во второй вышли Труханов, который набрал 34,54% голосов, и Скорик (19,06%). Второй тур в городе пройдет 15 ноября.

Служба безопасности Украины 11 ноября обнаружила поддельную избирательную документацию, которую планировали использовать для фальсификации во время голосования во втором туре. "Думская" писала, что на фальшивых бюллетенях стояла галочка за Скорика.

Скорик – одессит. Ему 48 лет. В конце 2013-го – начале 2014 года был председателем Одесской областной государственной администрации, в 2019 году прошел в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".