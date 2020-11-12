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Политолог Левусь: На НТВ устроили травлю Труханова. Российское ТВ подыгрывает Скорику

Политолог Дмитрий Левусь считает, что победа действующего городского головы Одессы во втором туре мэрских выборов, в который он вышел вместе с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николаем Скориком, кажется легкой и очевидной.

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Дмитрий Левусь: Для избирателя Труханов закрепил за собой статус некоего одесского "папы"
Дмитрий Левусь: Для избирателя Труханов закрепил за собой статус некоего одесского "папы"
Фото: Dmytro Levus / Facebook

Российский телеканал НТВ подыгрывает одному из кандидатов на пост мэра Одессы, заявил в своем Facebook политолог Дмитрий Левусь. Негативный сюжет о Труханове вышел на НТВ 22 октября.

"Интересная новость. На российском ТВ, конкретнее на НТВ, устроили травлю мэра Одессы Труханова. Обычно не на ровном месте. Это происходит в контексте второго тура выборов, который пройдет 15 ноября и где конкурентом Труханову станет нардеп-ОПЗЖшник Николай Скорик. Ему и подыгрывает НТВ. Хотя вряд ли это поможет Скорику. Победа Труханова кажется легкой и очевидной. Дело не только в откровенно слабых позициях Скорика, хотя пока и усиленных откровенно пропагандистским российским телеканалом", – написал эксперт.

Он считает, что в пользу Труханова в Одессе играет несколько факторов.

"Труханов сделал невозможное. Не дал Одессе расколоться. Учитывая же политическое разнообразие и заинтересованность в Одессе энного количества финансово-промышленных групп, надо быть политическим канатоходцем чтобы пройти и удержать баланс в миллионном городе. Поэтому для избирателя Труханов закрепил за собой статус некоего одесского "папы", который и детишек не даст в обиду, и обидчика пошлет куда следует. Следим за развитием событий, а за Одессу держим кулачки", – заявил Левусь.

https://www.facebook.com/dmytro.levus.7/posts/368878444316472

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

6 ноября в ЦИК сообщили, что в Одессе пройдет второй тур выборов мэра. По данным комиссии, в первом туре Труханов набрал 34,54% голосов, а Скорик – 19,06%.

Теги: Россия, НТВ, Одесса, Николай Скорик, Геннадий Труханов, местные выборы
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